Отдаленное село ЯНАО два года живет без обещанной больницы

Участковая больница в Самбурге появится только к 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В национальном ямальском селе Самбург два года не могут приступить к строительству новой участковой больницы. Правительство ЯНАО только сейчас начало искать подрядчика, работы планируется закончить в 2023 году. Это следует из условий аукциона на портале госзакупок.

Правительство ищет компанию, которая полностью отстроит больницу, включая проектно-изыскательные работы. Амбулатория должна принимать до 40 посещений в смену, в стационаре планируют разместить 15 коек. В здании будет не более двух этажей. Для больницы закупят стоматологическое оборудование, аппаратуру для ЭКГ, рентген-аппарат и другую технику.

Начальная стоимость работ оценивается в 693 млн рублей. Работы должны быть закончены до 31 октября 2023 года. Заявки от подрядчиков принимают до 16 декабря.

Проект больницы в Самбурге выполнила пензенская компания «ЦентрГрадПроект». Предполагается, что в больнице, кроме амбулатории и стационара, будет собственный хозяйственный корпус с пищеблоком и дезинфекционным и прачечным отделениями.

Строительство участковой больницы в Самбурге планировали начать еще в 2018 году. Тогда глава департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков заявлял, что, согласно решению губернатора, на проектирование больницы выделены деньги. «Мы надеемся, что в этом году начнется ее строительство», — говорил Новиков.

В правительстве ЯНАО заявили URA.RU, что два года шла подготовка к работе. «В 2018 году начались инженерные изыскания, в 2019 году велась разработка проектной документации, решались земельные вопросы, отработка замечаний по итогам госэкспертизы. В 2020 году работы по проекту завершились, сейчас начнутся строительные работы», — сказали в пресс-службе правительства, напомнив о сложности работ в Самбурге из-за труднодоступности села.

Концепт: «ЦентрГрадПроект»

Концепт: «ЦентрГрадПроект»