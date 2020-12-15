Курганские бизнесмены произвели меньше пива и колбасы

Курганский пищепром несет убытки от спада производства некоторых продуктов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области предприятия пищевой промышленности произвели меньше пива, хлеба и колбасы, чем в прошлом году. Статистические данные приведены на сайте Свердловскстата.

В таблице «Производство важнейших видов промышленной продукции в январе—ноябре 2020 года» говорится, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пива произведено на 3% меньше. Производство колбасы упало на 1% и составило 10,6 тонн.

Производство переработанной рыбы в регионе упало на 6%. Так же в Курганской области стали меньше производить хлеба длительного хранения (-2%). При этом хлеба недлительного хранения изготовлено больше на 5% (35,2 тонн).

Производство сливочного масла в области увеличилось в 2,1 раза (1,5 тонны). Мяса всех видов изготовлено на 30% больше (2,5 тонны). Увеличен выпуск кондитерских изделий (+18%) и молока (+11%).

Ранее агентство писало, что в селе Частоозерье Курганской области предприятие «Велес» (принадлежит депутату облдумы Дмитрию Ильтякову) запустило новую пивоварню. В этом году впервые за пять лет в городах России сократилось количество магазинов разливного пива. Из-за этого упали объемы продажи напитка.