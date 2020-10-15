В Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге магазинов с разливным пивом закрылось больше всего Фото: Илья Московец © URA.RU

Впервые за пять лет в крупных городах России сократилось количество магазинов разливного пива. Из-за этого в 13 городах-миллионниках упали объемы продажи напитка, сообщает геосервис 2ГИС.

«С октября 2019 по октябрь 2020 года в 15 российских миллионниках количество магазинов разливного пива сократилось на 15% или на 1577 точек», — говорится в заявлении компании. На эту динамку повлияло в том числе закрытие отделов продаж разливного пива в алкомаркетах «Красное и белое», которые работают во многих российских городах.

Больше всего точек продаж разливного напитка закрылось в Екатеринбурге — за год их стало меньше на 70%. В Москве количество магазинов снизилось на 24%, в Санкт-Петербурге — на 18%. При этом последние города остаются лидерами по числу таких торговых точек. Меньше всего подобных магазинов зафиксировано в Перми и Казани.

Из 15 городов-миллионников только в двух наблюдается рост продаж разливного пива — в Новосибирске и Волгограде. Главной причиной этому называют распространение формата магазинов у дома, в которых часто есть отделы с разливным пивом.

Ранее в министерстве сельского хозяйства Московской области заявили, что столица России стала лидером по производству пивных напитков, пишут «Дни.ру». Их производят более 50 предприятий.