Стоимость вопроса губернатору автор объявления оценила в 2000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За четыре дня до прямого эфира губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на торговых площадках в интернете начали появляться объявления о возможности за отдельную плату задать вопрос главе региона. Стоимость услуги автор одного из таких объявлений на Avito оценила в 2000 рублей.

Автор объявления по имени Ольга указала: вопросов к главе региона будет много и они могут затеряться в общем потоке. «Все уже наверное в курсе, что местные чиновники в миг решают проблемы, как только пишешь губернатору, — говорится в описании услуги. — Мы, семья из четырех человек, готовы написать ваше заготовленное обращение во время прямой линии, тем самым оно станет заметнее, и губернатор его, возможно, прочитает на прямой линии».

При этом сама Ольга зарегистрировалась на Avito лишь в день публикации объявления — 16 декабря. Контактного телефона она не оставила, на уточняющие вопросы в личных сообщениях оперативно не ответила.

В пресс-службе правительства ЯНАО сообщили, что не видят смысла в подобных «услугах»: «Всегда после прямых эфиров губернатора мы разбираем вопросы, поступившие во время общения. На обращение заявитель обязательно получит ответ. Поэтому в тиражировании одного и того же сообщения нет никакого смысла»,.

Ежегодная «прямая линия» Дмитрия Артюхова состоится в воскресенье, 20 декабря, в 20.00 по местному времени. Губернатор будет отвечать на вопросы ямальцев в студии окружной телерадиокомпании «Ямал-Регион».