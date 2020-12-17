Курганские депутаты решили работать по правилам Госдумы

В Шадринске законопроекты будут проходить «нулевые» чтения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Шадринске (Курганская область) проекты законов будут проходить «нулевые» чтения по аналогии с Госдумой. Об этом URA.RU рассказал член Общественной палаты Шадринска Александр Андрюков.

«Мы, общественники, добились того, что до рассмотрения проекта закона в гордуме, он пройдет „нулевые“ чтения. Это позволит заранее узнать о готовящемся документе и внести замечания, если они будут», — отметил Андрюков.

Шадринцы обращались в гордуму с предложением проводить предварительное обсуждение проектов и получили поддержку. «Вы имеете возможность предварительного рассмотрения проектов. Они будут направляться в электронном виде в аппарат Общественной палаты [города Шадринска] после подписания повестки заседания думы», — говорится в ответе гордумы Андрюкову.

Аналогичная система «нулевых» чтений в Госдуме работает с 2014 года. Обсуждение проектов проходит в Общественной палате. Идея проведения «нулевого» чтения на базе Общественной палаты принадлежит президенту России Владимиру Путину.