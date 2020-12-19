19 декабря 2020
18 декабря 2020
17 декабря 2020

Аккаунт губернатора Шумкова в Instagram взломали

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, шумков вадим
Вадим Шумков стал жертвой хакеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков стал жертвой хакерской атаки. Аккаунт главы региона в Instagram взломали неизвестные.

«Уважаемые друзья. В связи со взломом данного аккаунта с него могли быть направлены сообщения или комментарии некорректного содержания», — говорится в последней публикации в instagram-аккаунте Шумкова. В настоящее время доступ к нему восстановлен.

Вадим Шумков известен как активный пользователь социальных сетей. Посты главы региона не раз становились новостными поводами. В частности, Шумков из-за большого списка обязанностей сравнивал свой рабочий график с канителью, а также проводил аналогию между чиновниками и мороженым.

URA.RU пыталось получить комментарий у пресс-секретаря главы региона. Однако по номеру, имеющемуся в распоряжении редакции, никто не ответил. Заместитель пресс-секретаря губернатора Курганской области Юлия Фролова отказалась комментировать URA.RU инцидент со взломом.

В начале декабря хакеры взламывали страницу и группу департамента здравоохранения Курганской области во «ВКонтакте». В сентябре с аналогичной проблемой столкнулись представители курганского регионального отделения партии «Единая Россия».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...