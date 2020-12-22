Спикер заксобрания ЯНАО анонсировал масштабные изменения

Сергей Ямкин рассказал о необходимости корректировки окружных законов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутатам законодательного собрания ЯНАО предстоит провести серьезную работу по изменению регионального законодательства. Об этом заявил председатель заксобрания Сергей Ямкин, выступая перед народными избранниками и депутатами молодежного парламента.

По словам представляющего «Единую Россию» Сергея Ямкина, корректировка регионального законодательства необходима. «Безусловно, конституционные поправки повлекут за собой масштабные изменения в региональном законодательстве. Сегодня мы в начале пути, но к этой работе готовы. Особое место в ямальской законодательной повестке займут вопросы, посвященные основам государственной политики Российской Федерации», — пояснил спикер заксобрания ЯНАО.

В качестве примера Ямкин привел базовый федеральный закон «О молодежной политике в РФ», проект которого сейчас рассматривается Государственной думой. Принятие закона закрепит новый единый понятийный аппарат, используемый в сфере молодежной политики, а возрастные границы данной категории законодательно закрепят в интервале от 14 до 35 лет.

По словам регионального спикера, расширение федеральных гарантий для молодежи расширит круг льготополучателей в ЯНАО. «После принятия этого документа нам предстоит скорректировать законодательство автономного округа в сфере молодежной политики», — прокомментировал председатель

Ранее сообщалось о крупном обновлении состава служащих заксобрания ЯНАО. Что касается молодежной политики, то в этом году в профильном департаменте также произошли кадровые изменения дептуризма и молодежи ЯНАО усилили новым управлением.