Новая структура будет заниматься только вопросами детского отдыха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В департаменте туризма и молодежной политики ЯНАО завершаются структурные и кадровые изменения. Как заявил руководитель ведомства Наиль Хайруллин, в конце декабря будет окончательно сформировано управление по вопросам организации детского отдыха. Имена будущих руководителей нового подразделения уже известны.

По словам Хайруллина, с 21 декабря функционал по детскому отдыху будет выведен в самостоятельное структурное подразделение, которое не будет подчиняться профильным заместителям по молодежной политике и туризму, у которых «и так задач сверх нормы». «Важное соцнаправление получит нового идеолога в лице недавнего победителя конкурса на включение в кадровый резерв Макса Артемова — директора АНО „Содружество вожатых Ямала“, руководителя образовательных, творческих детских и молодежных проектов окружного уровня последних лет», — рассказал директор дептуризма в своем официальном telegram-канале.

Ожидается, что Артемов прибудет в Салехард уже 12 ноября. К работе он приступит вместе с другими сотрудниками «Содружества вожатых» — Гузель Гильмутдиновой и Евгением Малаховым.

Молодой команде поставят задачу перевести заявочную детскую оздоровительную кампанию на электронную платформу leto.yanao.ru и запустить новые электронных сервисы. Кроме того, в разработке сейчас адаптивная верстка графика смен с учетом пандемии — она позволит в течение суток перестраивать планы по выезду и размещению детей в лагерях, увеличить число смен с ямальским педсоставом и тематически привязать смены к основным направлениям молодежной политики региона.