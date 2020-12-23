Тюменские власти предсказали рост заболеваемости коронавирусом

По итогам декабря прирост заболеваемости коронавирусом может увеличиться Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По итогам декабря рост заболеваемости коронавирусом в Тюменской области может увеличиться. Об этом заявила глава Тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

«За период с 1 по 24 декабря зарегистрировано 2 тысячи 827 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В ноябре было 4 тысячи 878 случаев, в октябре — 3 тысячи 962 случая. На сегодня мы отмечаем стабилизацию ситуации, но прогнозируем на декабрь некоторый прирост заболеваемости», — отметила Шарухо.

Она добавила, что показатель заболеваемости коронавирусом в Тюменской области в 1,4 раза ниже, чем в целом по России: 1 тыс. 465 случаев на 100 тыс. населения. В среднем за сутки в регионе выполняется 6 тысяч исследований на выявление заболевания. С 1 по 24 декабря в регионе было зарегистрировано 2 тыс. 827 новых случаев подтвержденного COVID-19.

По словам руководителя Тюменского управления Роспотребнадзора, за последние две недели в регионе заболеваемость снизилась на 1,6% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. В 94% случаев носителями вируса становится взрослое население. В группе риска по-прежнему остаются люди в возрасте старше 65 лет.