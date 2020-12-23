23 декабря 2020

Тюменские власти предсказали рост заболеваемости коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи и скорая помощь. Тюмень, защитный костюм, врачи, защитная маска, медики, фельдшеры, covid-19, коронавирус, ковид
По итогам декабря прирост заболеваемости коронавирусом может увеличиться Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

По итогам декабря рост заболеваемости коронавирусом в Тюменской области может увеличиться. Об этом заявила глава Тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

«За период с 1 по 24 декабря зарегистрировано 2 тысячи 827 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В ноябре было 4 тысячи 878 случаев, в октябре — 3 тысячи 962 случая. На сегодня мы отмечаем стабилизацию ситуации, но прогнозируем на декабрь некоторый прирост заболеваемости», — отметила Шарухо.

Она добавила, что показатель заболеваемости коронавирусом в Тюменской области в 1,4 раза ниже, чем в целом по России: 1 тыс. 465 случаев на 100 тыс. населения. В среднем за сутки в регионе выполняется 6 тысяч исследований на выявление заболевания. С 1 по 24 декабря в регионе было зарегистрировано 2 тыс. 827 новых случаев подтвержденного COVID-19.

По словам руководителя Тюменского управления Роспотребнадзора, за последние две недели в регионе заболеваемость снизилась на 1,6% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. В 94% случаев носителями вируса становится взрослое население. В группе риска по-прежнему остаются люди в возрасте старше 65 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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