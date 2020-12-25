Турция ужесточила правила въезда из-за коронавируса

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Встреча призеров
Пассажиры при въезде в Турцию должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Турецкие власти ужесточили правила въезда для всех въезжающих в страну туристов. Новые правила начнут действовать с 28 декабря. Об этом сообщил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа.

«Все пассажиры, прибывающие в нашу страну, с 28 декабря самолётом, а с 30 декабря — наземным транспортом, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов перед въездом. Иначе им будет отказано во въезде в Турцию», — приводит RT слова министра.

Впервые коронавирус был выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к этому времени превысило 2,11 млн, жертвами COVID-19 стали 19 371 человек, выздоровели более 1,97 млн пациентов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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