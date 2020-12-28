28 декабря 2020

Тюменцев ждут аномальные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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По ночам температура воздуха будет опускаться до -38, днем до -33 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На юге Тюменской области в ближайшие пять дней ожидаются аномальные морозы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. Температура воздуха будет ниже нормы на более чем 10 градусов.

«На юге Тюменской области в большинстве районов в период с 30 декабря по 4 января ожидается аномально холодная погода. Средняя суточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10 и более градусов», — сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

Ночью ожидается до -38 градусов, днем — до -33. В Тюмени холода простоят чуть меньше. По прогнозам синоптиков потепления можно ждать на день раньше, чем по югу региона в целом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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