Всеволод Могучев (слева), возможно, был масоном, при этом его духовник отец Сергий (справа) считает масонов врагами России Фото: С канала Всеволода Могучего на YouTube © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Российские масоны прокомментировали информацию о причастности к их движению пиарщика отца Сергия Всеволода Могучева, находящегося под арестом. По заявлению масонов, появление Могучева на фото среди них был случайным, а документы о его взносах в движение — подделка.

Как пояснил URA.RU великий инспектор по работе с электронными СМИ Великой Российской Ложи (его имя не разглашается), перед тем, как стать православным блогером, журналист Могучев искал «хайповые» темы и в 2015 году вышел на масонов. Он приехал в Челябинск на открытие ложи, чтобы встретиться с Великим Мастером (руководителем) ВЛР Андреем Богдановым.

«Всеволода подвели к Богданову, чтобы обсудить интервью, там же Всеволод сфотографировался — для себя или для заставки к видео, — рассказал агентству представитель масонского движения. — Потом Богданова позвали на общее фото, а Всеволод пристроился рядом. Это фото появилось на челябинском новостном сайте, кто его „слил“, мы так и не узнали».

В центре — руководитель российских масонов Андрей Богданов, за его спиной — молодой Всеволод Могучев Фото: pikabu.ru

Информацию о занятии Могучевым должности «привратника ложи» представитель ВЛР назвал бредом. «Досточтимый Мастер ложи избирается каждый год, максимум — на два срока, после чего уходит на низшую должность привратника, чтобы не мешать новому руководителю, — пояснил представитель ВЛР. — Чтобы стать привратником, надо пробыть в масонстве 7-10 лет».

Документ о взносах в движение, где фигурирует фамилия Могучева, представитель ВЛР считает подделкой. «На любом масонском документе присутствуют три подписи и печать ложи, — рассказал он, отметив, что суммы (3000 рублей за полгода) выглядят странными. — Взнос в уральских ложах составляет 11 000 рублей в год».

Всеволод Могучев был задержан во время штурма Среднеуральского женского монастыря и отравлен под арест. На днях ряд СМИ сообщил его причастности к масонскому движению. «Ни о какой причастности речь идти не может», — сообщил URA.RU адвокат Могучева Михаил Толмачев, заявив, что эта информация будет опровергаться в судебном порядке.

Документы, где фигурирует фамилия Могучева и указание его должности в масонской ложе — привратник Фото: читатели URA.RU

Информация о взносах, якобы сделанных Могучевым в масонское движение Фото: читатели URA.RU