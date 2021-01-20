Власти ЯНАО готовятся к аномальным морозам

В ЯНАО резко похолодало — столбик термометра держится на отметке минус 40. Автолюбителей просят не выезжать на межрегиональные и загородные трассы. Предупреждение размещено на сайте правительства округа.
«Если поездку нельзя отменить, нужно максимально ответственно подготовиться к выезду за город — проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива, дополнительную теплую одежду, суточный запас пищи, инструменты и заряженный сотовый телефон», — приводит пресс-служба правительства слова заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Александра Симонова.
Водителям рекомендуют проверять интерактивную карту зимних дорого ЯНАО — при температуре ниже -40 сезонные трассы могут закрывать. Сейчас на Ямале закрыт зимник Коротчаево—Красноселькуп.
В Новом Уренгое столбик термометра к выходным приблизится к отметке минус 47. Все коммунальные службы города переводятся в режим повышенной готовности, сообщает администрация города. «Управляющим компаниям рекомендовано увеличить количество аварийных бригад, провести дополнительные инструктажи с персоналом, ремонтные работы приостановить. Особое внимание необходимо уделить соблюдению мер пожарной безопасности», — сообщает пресс-служба горадминистрации.
Ранее URA.RU сообщало, что на территорию округа пришли сильные морозы. В некоторых частях региона ожидается похолодание до минус 49 градусов.
Подписывайтесь на URA.RU в