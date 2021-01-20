20 января 2021
19 января 2021

Власти ЯНАО готовятся к аномальным морозам

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО ожидаются морозы в минус 49 к выходным Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ЯНАО резко похолодало — столбик термометра держится на отметке минус 40. Автолюбителей просят не выезжать на межрегиональные и загородные трассы. Предупреждение размещено на сайте правительства округа.

«Если поездку нельзя отменить, нужно максимально ответственно подготовиться к выезду за город — проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива, дополнительную теплую одежду, суточный запас пищи, инструменты и заряженный сотовый телефон», — приводит пресс-служба правительства слова заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Александра Симонова.

Водителям рекомендуют проверять интерактивную карту зимних дорого ЯНАО — при температуре ниже -40 сезонные трассы могут закрывать. Сейчас на Ямале закрыт зимник Коротчаево—Красноселькуп.

В Новом Уренгое столбик термометра к выходным приблизится к отметке минус 47. Все коммунальные службы города переводятся в режим повышенной готовности, сообщает администрация города. «Управляющим компаниям рекомендовано увеличить количество аварийных бригад, провести дополнительные инструктажи с персоналом, ремонтные работы приостановить. Особое внимание необходимо уделить соблюдению мер пожарной безопасности», — сообщает пресс-служба горадминистрации.

Ранее URA.RU сообщало, что на территорию округа пришли сильные морозы. В некоторых частях региона ожидается похолодание до минус 49 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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