В Тюмени участник картеля продолжает получать деньги из бюджета

Компания «Бюрократ» входила в картель, который обнаружила антимонопольная служба Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени компания ООО «Бюрократ», замешанная в картельном сговоре, в 2021 году получит три миллиона рублей по госконтракту. Данные об этом приводятся на сайте госзакупок. Ранее бывшему участнику картеля уже перечислили почти 1,7 млн рублей.

«Информация о процедуре заключения контракта на оказание услуг по сопровождению и развитию автоматизированной информационной системы электронного документооборота для медицинских организаций Тюменской области. Поставщик: ООО „Бюрократ“. Цена контракта — 4 788 756,67 рублей», — такие данные приводятся на сайте госзакупок. Часть денег компания получила в прошлом году, остальные должны выплатить до октября текущего года.

Контракт был заключен в сентябре 2020 года. А за пять месяцев до этого ООО «Бюрократ» был признан участником картельного сговора. Вместе с ООО «Мета» компания заключила соглашение с целью получения контрактов по максимально высоким ценам. Тогда речь также шла о предоставлении услуг информатизации. Ответственность в итоге понесла лишь «Мета» — «Бюрократ» наказывать не стали, так как компания честно призналась в содеянном.

В разговоре с URA.RU директор «Бюрократа» Иван Жижик рассказал, что прошлое нарушение закона не стало препятствием для того, чтобы выиграть новый тендер. К слову, компания стала единственным его участником. Агентство направило письменные запросы в «Центр информационных технологий Тюменской области» (заказчик) и управление госзакупок Тюменской области (его сотрудники входили в аукционную комиссию).