Геннадию Зюганову предложили объединиться с новой партией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Лидер «Справедливой России — Патриотов России — За правду», создаваемой на базе трех одноименных партий, Сергей Миронов заявил об планах объединения с КПРФ. Этот процесс он намерен запустить после выборов в Госдуму, которые пройдут 19 сентября, заявил он в четверг журналистам на подписании меморандума с коллегами, передает корреспондент URA.RU.

«Я реалист, и понимаю, что до 19 сентября никто из партий не успеет к нам присоединиться. Но после выборов процесс объединения пойдет, с КПРФ в том числе. Потому что нас объединяет понимание несправедливости ситуации в стране и желание сделать жизнь людей лучше», — заявил Миронов.

Его коллега, лидер «За правду» Захар Прилепин заверил, что его с главой КПРФ Геннадием Зюгановым «связывают долгие дружеские отношения». «Я знаю, что часть его сторонников будет пытаться убедить его пойти на конфронтации. Но, надеюсь, у него хватит мудрости не идти на это», — отметил он.

Геннадий Семигин, Сергей Миронов и Захар Прилепин (слева — направо) подписали меморандум об объединении, после чего заявили об аналогичных переговорах с КПРФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил URA.RU, что коммунисты объединяться с новой партией не намерены. «Это старая хотелка господина Миронова. Им хотелось бы привлечь под свои знамена левую часть электората. Мы помним, как это уже было, помним процесс раскола „Справедливой России“, когда „Партия пенсионеров“ от них сбежала, „Родина“ сбежала. СР пытается восстановить равновесие. Ну, флаг им в руки, барабан на шею», — резюмировал коммунист.

20 января лидер СР Сергей Миронов объявил об объединении с «Партией пенсионеров» Геннадия Семигина и «За правду» Захара Прилепина. Это породило череду скандалов. Разногласия в программах СР и «За правду» могут привести к тому, что объединение может покинуть ключевой спонсор Александр Бабаков. «Родина» заявила о готовности принять нынешних членов партии Прилепина, недовольных слиянием.