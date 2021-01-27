Курганские власти отреагировали на поручение полпреда Якушева

Владимир Якушев (слева) заявлял, что власти региона должны уделять больше внимания курганцам, переболевшим COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Жители Курганской области, переболевшие COVID-19, смогут бесплатно посещать занятия лечебной физкультурой. Их начнут проводить со следующей недели, сообщили в пресс-службе курганского губернатора. Ранее полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявлял, что власти региона должны уделять больше внимания переболевшим курганцам.

«С 1 февраля для жителей области, переболевших COVID-19, управление по физической культуре и спорту организует бесплатные занятия лечебной физкультурой», — говорится в сообщении. Занятия будут проходить в Кургане и Шадринске.

«Восстановительный курс рассчитан на восемь занятий по два раза в неделю», — цитируют в пресс-службе начальника управления по физкультуре Александра Васильева. Занятия бесплатные, но по предварительной записи. Чтобы попасть на них, нужно предоставить выписку из истории болезни и справку от терапевта об отсутствии противопоказаний к занятиям физкультурой.

В Кургане занятия будут проводиться по понедельникам, средам и пятницам с 13:00 до 14:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе в Шевелевке, бассейне «Олимп» и дворце спорта «Трудовые резервы». В Шадринске они пройдут в спорткомплексах «Юность» (вторник, четверг с 18:00 до 19:00) и «Олимп» (вторник с 20:00 до 21:00, пятница с 19:00 до 20:00).

Областные власти должны больше внимания уделять уже переболевшим жителям и помогать им восстанавливаться после COVID, заявил Якушев 19 февраля при подведении итогов рабочей поездки в регион. «Я думаю, что в ближайшее время на оперативных штабах губернатор предметно эту тему с медицинским сообществом будет обсуждать», — отмечал полпред.