Сотрудница курганского правительства отправилась работать в село

Чиновницу, уехавшую из Кургана в глубинку, назвали кандидатом в мэры Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Сотрудница курганского правительства Ольга Мальцева уволилась и уехала работать в село Целинное, где устроилась в администрацию района заместителем главы. Женщину заподозрили в амбициях руководителя. Сама она это категорически отрицает. О кадровой ротации URA.RU рассказали инсайдеры.

«Замглавы Целинного района по экономическим вопросам стала Ольга Мальцева. Когда-то она была правой рукой [экс-начальника управления внутренней политики Владимира] Саблина. Ее характеризуют достаточно амбициозной и считают, что она вполне может занять руководящий пост, например, возглавить Целинный округ после объединения», — поделился инсайдер информацией, которую обсуждают в районной мэрии.

По другой версии, Мальцеву отправили из правительства на усиление нынешнего главы района Александра Сытова, который на хорошем счету у областных властей. «Процедура объединения поселений в муниципальный округ может обернуться конфликтами. Район неспокойный. А квалифицированные кадры помогут. Тем более Мальцева занималась внутренней политикой в правительстве», — отметил источник.

Ольга Мальцева в разговоре с URA.RU категорически опровергла домыслы о намерении занять пост главы округа. «Меня пригласил работать в свою команду Александр Сытов. Мы с ним давно знакомы. Он большой профессионал, а с кадрами тут проблема. Помогаю поднимать район», — отметила замглавы района. Она пояснила, что курирует экономику, имущественные и земельные отношения, сельское хозяйство.

Ранее агентство писало, что не все жители Целинного района хотят, чтобы их район стал муниципальным округом. Все деньги будут оседать в райцентре, а малым селам ничего не достанется, опасаются местные жители. Представители местной думы поддержали идею преобразовать Целинный район в муниципальный округ 19 января. Ранее в регионе были образованы Макушинский, Шумихинский и Лебяжьевский муниципальные округа.