В Кургане банкротят скандальное предприятие местных властей

Иск о банкротстве подала компания, которая ремонтировала крышу бани на улице Коли Мяготина Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганское муниципальное предприятие «Бытовые услуги», которое отвечает за работу бань, могут признать банкротом. С таким иском в арбитражный суд обратилось местное ООО «Каскад».

Информация об иске опубликована в картотеке арбитражных дел. ООО «Каскад» подало в суд заявления о признании должника банкротом и об утверждении арбитражного управляющего. Другие подробности пока не раскрываются, дело не принято к производству.

По данным СБИС, в 2019 году компания «Каскад» ремонтировала крышу в здании бани по улице Коли Мяготина в Кургане. Стоимость контракта — 3,5 млн рублей. Но заказчик оплатил работы не в полном объеме. В феврале 2020 года ООО «Каскад» обратилось в суд.

«Исковые требования удовлетворить», — говорится в решении суда. За МУП «Бытовые услуги» признали долг в 2,39 млн рублей, в том числе 2,159 млн — основной долг, 170 тысяч — неустойка. Суд апелляционной инстанции в октябре 2020 года оставил это решение в силе.

URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу мэрии Кургана, которой принадлежит МУП «Бытовые услуги». На момент публикации ответ не поступал. Телефона ООО «Каскад» в распоряжении редакции нет.

О неоднократной смене руководства в МУП «Бытовые услуги» ранее сообщало URA.RU. На конец 2019 года долги предприятия оценивали в 5,3 млн рублей. В декабре 2020 года оставшиеся без зарплат сотрудники МУП «Бытовые услуги» записали видеообращение к главе Кургана Андрею Потапову. В январе администрация города решила выплачивать проблемному предприятию субсидии для предупреждения его банкротства.