Курганский губернатор назвал способ ослабить запреты из-за COVID

Вадим Шумков дал поручение по вакцинированию пожилых курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял решение отдать 40% новой партии вакцины от COVID-19, поступившей в регион, гражданам старше 60 лет. Как написал Шумков в своем Instagram, это позволит снять ограничения, введенные для пожилых из-за пандемии коронавируса. Решение принято на заседании оперативного штаба 3 февраля.

«Сегодня на штабе обсудили, как идет вакцинация. В приоритете у нас граждане старше 60 лет. Решили, что не менее 40% из новой партии (она составляет 10 800 доз) отдадим именно нашим бабушкам и дедушкам, — пишет Шумков. — Чтобы мы могли снять ограничения, которые сейчас для них действуют, и чтобы они спокойно посещали торговые центры, предприятия сферы услуг, виделись с внуками и детьми».

Губернатор также сообщил, что в феврале в Кургане ждут новую партию вакцины, более 20 тысяч доз. На заседании штаба также обсудили работу горячей линии по COVID-19. По словам Шумкова, пока что больше всего вопросов по записи на прием к врачу и по тестированию. «Но идет и немало прямых жалоб на оказание самой медпомощи. Разбираемся с каждым случаем, чтобы улучшить систему в целом», — заявил губернатор.

29 января в Курганской области ослабили ряд ограничений, введенных из-за пандемии. Разрешили работу предприятий общепита в ночное время. С 1 февраля в очном формате возобновилась деятельность учреждений допобразования. При этом до 11 февраля продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Пожилые курганцы могут только выходить в больницу, на работу, в ближайший магазин и выгуливать животных.