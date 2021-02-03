Курганские власти закупят для полиции новые мотоциклы

Власти Курганской области готовы выделить 2,7 млн рублей на обновление мотопарка полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство Курганской области намерено увеличить финансирование региональной госпрограммы по противодействию преступности в 2021 году почти на три миллиона рублей. Эти деньги направят на покупку мотоциклов для полиции. Такой проект постановления опубликован на сайте правительства области.

«Внести в приложение к постановлению правительства Курганской области «О государственной программе Курганской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области» изменения», — говорится в проекте документа. Согласно предложенным изменениям, финансирование программы на 2021 год вырастет с 172,1 до 175 млн рублей. На последующие годы (с 2022 по 2025) финансирование останется прежним — по 172,1 млн рублей в год.

Ожидается, что в перечне расходов по госпрограмме появится новый пункт: «Приобретение для УМВД мотоциклов для реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности». На эти цели планируют направить 2,73 млн рублей. Еще 200 тысяч рублей выделят на изготовление памятки в рамках профилактической акции «Банковская карта».

В прошлом году курганские власти закупили для нужд полиции два мотоцикла BMW, сообщало ранее URA.RU. Их стоимость составила 2,73 млн рублей. В ноябре мотоциклы передали сотрудникам ГИБДД. До этого у курганской полиции мотоциклов не было.