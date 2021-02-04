Смерти от коронавируса в ЯНАО стали ежедневными

Число случаев коронавируса на Ямале приблизилось к 36 тысячам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Смерти пациентов с коронавирусом в ЯНАО продолжаются шестые сутки подряд. За минувший день скончались еще два человека с подтвержденной инфекцией, сообщил региональный оперативный штаб. Всего за этот период умерли восемь ямальцев.

«В Ноябрьске скончалась женщина 69 лет. В Салехарде не стало 79-летней пациентки», — говорится в свежей сводке оперштаба. Всего в округе от коронавируса умерли 385 человек. По частоте смертей ЯНАО занимает 11 место в России — 71,5 случая на 100 тысяч населения.

Также за сутки коронавирусом заразились 59 жителей округа — это минимум с середины сентября. Самый большой прирост дал Новый Уренгой, где зафиксировали 15 случаев. В Ноябрьске и Салехарде заболели по три человека. В Пуровском районе вирус подхватили семь жителей, в Надымском — пять. Всего в ЯНАО подтверждено 35 923 случая коронавируса, вылечились 32 644 пациента.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 марта. URA.RU составило актуальный список ограничений и запретов, которые сохраняются в округе. Последние несколько месяцев ситуация с заражениями в округе постепенно улучшается, темпы эпидемии стабильно падают.