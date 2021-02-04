ДТП спровоцировало изменения в тюменской «Единой России»

Павла Шалагинова подозревают в том, что он скрылся с места ДТП, в котором погиб человек Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Президиум регионального отделения «Единой России» Тюменской области приостановил членство в партии депутата Ялуторовской городской думы Павла Шалагинова из-за его возможного участия в ДТП, жертвой которого стал 35-летний мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЕР. Авария произошла 4 февраля на 84-м километре автодороги Ялуторовск — Ярково.

«5 февраля президиум регионального политического совета „Единой России“ принял решение о приостановке членства Павла Шалагинова в партии. Вечером 4 февраля в Ярковском районе было совершено ДТП со смертельным исходом с возможным его участием. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося. В зависимости от этого будет рассмотрен вопрос о дальнейшем членстве Павла Шалагинова в партии», — отметили в региональном отделении партии.

Получить оперативный комментарий Шалагинова URA.RU не удалось: на телефонные звонки редакции он не ответил. В региональном УВД агентству пояснили, что полиция проводит проверку всех обстоятельств смертельной аварии. «По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления», — пояснили там URA.RU.