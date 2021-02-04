04 февраля 2021

Курганцы заявили, что их принуждают ставить прививку от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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В феврале в Кургане ждут новую партию вакцины — более 20 тысяч доз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жители Курганской области жалуются уполномоченному по правам человека Борису Шалютину на работодателей. Те принуждают их ставить вакцину от COVID. Это прозвучало на совещании у омбудсмена с участием сотрудников прокуратуры, депздрава, Роспотребнадзора и профсоюзов.

«Совещание состоялось в связи с поступающими жалобами граждан на принуждение со стороны работодателей к проведению вакцинации, в том числе против новой коронавирусной инфекции COVID-19, тогда как, по мнению обратившихся, всякое вакцинирование носит только добровольный характер», — говорится в сообщении аппарата уполномоченного.

На совещании прозвучало, что курганцы имеют право отказаться от вакцинации без риска потерять работу, но только если их профессии не входят в специальный перечень. Вакцинироваться в первую очередь должны медики и учителя, соцработники. Во-вторую — сотрудники транспортной сферы, энергетики, правоохранительных органов. Приоритет третьего уровня — государственные и муниципальные служащие, студенты старше 18 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу.

Участники совещания при этом отметили, что вакцинироваться от COVID необходимо. «Вакцинация является наиболее эффективным и безопасным механизмом воспрепятствования заболеванию и распространения инфекции», — упомянуто в сообщении.

Ранее агентство сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков принял решение отдать 40% новой партии вакцины от COVID-19, поступившей в регион, гражданам старше 60 лет. Как написал Шумков в своем Instagram, это позволит снять ограничения, введенные для пожилых из-за пандемии коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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