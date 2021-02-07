В ЯНАО пожаловались на отсутствие второй дозы вакцины от COVID

Ожидавшие разморозки вакцины пациенты обвинили медиков в неорганизованности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В поликлинике Ноябрьской ЦГБ местные жители пожаловались на отсутствие второго обязательного компонента вакцины от коронавируса. Как рассказали в официальной чат-группе «Ямал: вакцинация от коронавируса» в Telegram сами ямальцы, вакцины при явке за вторым компонентом в медучреждении якобы не оказалось.

«Пришла на повторную вакцинацию, а вакцины нет! Просто в шоке, у людей по плану 2 прививка и никто не побеспокоился о наличии!» — написала пользователь по имени Ольга. Правда буквально через несколько минут женщина сообщила, что «за вакциной послали», однако выразила недовольство тем, что второй компонент «даже не доставили в кабинет» к приходу пациентов.

Люди, пришедшие за вакциной к 8.00, смогли получить ее лишь к 10.00 утра, говорится в сообщении. В поликлинике якобы объяснили, что планировали с утра ставить первый компонент, а во второй половине дня — второй.

В окружном департаменте здравоохранении URA.RU рассказали, что задержка была связана, скорее всего, с доставкой вакцины из аптеки и ее разморозкой. «Если пациентка поставила первый компонент в Ноябрьске, то отсутствие второго компонента исключено. Вакцина поставляется дозами сразу по два компонента. За получившим один компонент сразу резервируется второй», — говорится в комментарии ведомства.

При этом вакцинация в ряде населенных пунктов уже временно приостановлена: завезенный препарат уже закончился в Ноябрьске, Новом Уренгое и некоторых других населенных пунктов запасы подошли к концу. В ближайшее время в регион поступит новая партия вакцины, записавшихся на вакцинацию обещают уведомить дополнительно.