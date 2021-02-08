08 февраля 2021
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06 февраля 2021

В ЯНАО наказали чиновника, который поручился за взяточника

© Служба новостей «URA.RU»
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Вице-губернатор Анатолий Векшин на встрече с редакторами муниципальных газет и главами муниципалитетов. Челябинск, чиновник, портфель
Начальник управления физкультуры и спорта Салехарда нарушил служебную дисциплину, поручившись за подследственного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коррупционные скандалы на Ямале

Начальник управления физкультуры и спорта (ФКиС) администрации Салехарда Артур Абдулмеджидов привлечен к дисциплинарной ответственности. Как сообщили в окружной прокуратуре, основанием послужил факт поручительства чиновника за ныне осужденного бывшего вице-спикера городской думы Александра Пизняка.

«Муниципальный служащий вышел за пределы своей компетенции, грубо нарушил установленные требования к служебному поведению, выразил поддержку лицу, обвиняемому в особо тяжком коррупционном преступлении», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства. Информация об этом была направлена в адрес главы администрации, который после рассмотрения ситуации объявил начальнику управления физкультуры и спорта выговор.

В прокуратуре пояснили, что письменное поручительство за Пизняка Абдулмеджидов оформил в январе 2020 года, когда решался вопрос об изменении меры пресечения обвиняемому во взяточничестве. Адвокаты ходатайствовали об освобождении Пизняка из-под стражи и предоставили суду письменное поручительство о надлежащем поведении подзащитного.

Связаться с Абдулмеджидовым для комментария не удалось: в приемной управления ФКиС мэрии сообщили, что руководитель находится в отпуске. Ответ из пресс-службы администрации на момент публикации не поступил.

Ранее сообщалось, что экс-замглавы городской думы Пизняк был осужден за получение взятки в размере 3,8 млн рублей. Бывшему политику назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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