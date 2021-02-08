Полицейские проверяют тюменцев, подписанных на штаб Навального

После несанкционированных митингов полицейские начали приходить к тюменцам за объяснениями Фото: Денис Моргунов © URA.RU

К жительнице Тюмени пришел участковый чтобы взять объяснения в связи с ее активностью в интернете. Об этом URA.RU рассказала сама девушка. По ее словам, она попала в некий список тех, кто как-либо относится к несогласованным акциям в поддержку Алексея Навального. До этого тюменка выкладывала сториз, снятую из окна автомобиля.

«Сегодня позвонили в домофон, оказалось, что это участковый. Он сказал, что я попала в какой-то список людей, которых подозревают в призывах к участию в незаконных акциях. Вот только я ничего такого не делала. Я подписана на тюменский штаб Навального „ВКонтакте“, и я думаю, что проверяют вообще всех, кто состоит в группе», — рассказала URA.RU жительница Тюмени. Себя она попросила подписать, как никому неизвестного блогера Ольгу Марьеву.

В день одного из митингов девушка проезжала мимо протестующих и сняла это на видео. Несколько секунд, запечатленных из окна автомобиля, она выложила в сториз (короткие видео, которые исчезают из аккаунта через 24 часа) своего Instagram. Вот только даже об этом участковый не знал.

«Я дала объяснения, что будет дальше мне не объяснили. По словам полицейского, проверяют всех без разбора. Даже тех, кто делал репосты каких-то записей», — пояснила собеседница URA.RU. В пресс-службе УМВД по Тюменской области от комментариев по данной ситуации воздержались.

По состоянию на 9 февраля в суды Тюмени после несанкционированных акций 23 и 31 января поступило 36 производств. Все они рассмотрены. Три человека получили административный арест, один (писатель и блогер Виктор Егоров) — 50 часов обязательных работ. Остальные — штрафы от 10 до 15 тысяч рублей. Еще трое человек были оштрафованы в Тобольске.

При этом не все осужденные согласны со своими наказаниями. На следующей неделе Тюменский областной суд рассмотрит три апелляции.

Несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального прошли в Тюмени и других городах России 23 и 31 января. Люди вышли на улицы после задержания оппозиционера — его взяли под стражу в аэропорту Шереметьево, когда он прилетел с лечения в Германии. Поводом стало объявление Навального в розыск из-за нарушения им правил испытательного срока. 2 февраля суд отменил условный срок для Навального, заменив его на реальный — 2 года и 8 месяцев лишения свободы.