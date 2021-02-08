В пандемию в Тюмени больше всех выросли зарплаты госслужащих

К концу года работодатели стали предлагать чиновникам почти на 12 тысяч рублей больше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области в 2020 году самый резкий рост показали предлагаемые зарплаты госслужащих. Такие данные на итоговой пресс-конференции озвучили специалисты компании HeadHunter.

«Средняя предлагаемая зарплата в Тюменской области к концу 2020 года составила 50 100 рублей. За год работодатели увеличили зарплатные предложения для нескольких категорий соискателей. Больше всего выросли потенциальные доходы госслужащих — на 11 830 рублей», — рассказали специалисты компании HeadHunter на пресс-конференции для СМИ.

Так, если в начале прошлого года этот сегмент в среднем мог рассчитывать на вознаграждение в 31 699 рублей, то к концу 2020-го — уже на 43 529.

На втором месте по росту предлагаемых зарплат оказались медики — для них предложение выросло на 5 396 рублей, или до 58 527 рублей в месяц. При этом именно специалисты этой сферы были самыми востребованными на рынке труда Тюменской области — количество вакансий для них увеличилось на 48%. Причем работодатели искали сотрудников не только в регионе, но и за его пределами.

Самое большое вознаграждение к концу прошлого года предлагали топ-менеджерам (78 802 рубля в месяц). Далее следуют специалисты в сфере добычи сырья (77 738) и строители (68 688).

В целом по итогам года тюменцы стали самыми активными соискателями на рынке труда. По откликам на вакансии они обогнали и москвичей, и жителей Санкт-Петербурга. При этом среднестатистический соискатель в Тюменской области выглядит так: это женщина, в возрасте от 26 до 35 лет, с высшим образованием и опытом работы в профессии до шести лет.