Тюменским коммунистам пришлось проводить собрание в партийном микроавтобусе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава регионального отделения КПРФ в Тюменской области Тамара Казанцева запретила активистам первичной партийной организации ЦАО Тюмени проводить собрание в здании штаба партии. Об этом URA.RU рассказал местный коммунист Николай Винокуров. Он отметил, что из-за этого им пришлось проводить совещание в партийном микроавтобусе.

«На собрание пришел 21 член первичной организации партии. Но Казанцева сказала, что не впустит нас, потому что в штаб якобы должна приехать проверка из Минюста и Роспотребнадзора. Нам предложили провести собрание в микроавтобусе, припаркованном у штаба. Выбора не было. Пришлось согласиться. Я думаю, что Казанцева поступила так из-за конфликта с руководителем нашей ячейки Аршаком Саградяном. Его, кстати, в этот же день исключили из партии», — заявил он агентству.

В беседе с URA.RU Казанцева пояснила, что в этот день в здании партии проходил пленум регионального отделения КПРФ Тюменской области, поэтому членов первичной организации не допустили штаб партии. «К нам съехались руководители райкомов со всей области. Проходил областной пленум. Этих же людей, которые пришли, в списках не было. Мы предложили им провести собрание в партийном микроавтобусе. Они согласились. Что касается Саградяна, то он был исключен из КПРФ за антипартийную деятельность», — пояснила Казанцева агентству.