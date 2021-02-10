Директора крупного заповедника в ЯНАО поймали на коррупции

Начальник заповедника устроил на работу свою жену Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Главу Верхне-Тазовского заповедника ЯНАО Евгения Дедкова привлекли к ответственности за нарушение антикоррупционных законов. Директор устроил к себе на работу жену, что является конфликтом интересов. Об этом сообщили в прокуратуре Ямала.

«Установлено, что в учреждение трудоустроена супруга директора заповедника, которая находилась в его прямом подчинении, при этом меры к урегулированию конфликта интересов не были приняты», — рассказали в пресс-службе ведомства. Кроме того, по данным ведомства, Дедков сам принимал решение о премировании работников в обход специальной комиссии. Уточняется, что проверку проводила природоохранная прокуратура ЯНАО.

О ситуации доложили в Министерство природы РФ, которое является работодателем в заповеднике. Дедкова привлекли к дисциплинарной ответственности. Также наказан начальник отдела кадровой работы.

Евгений Дедков, как и его заместитель Андрей Черных, не ответили на звонки корреспондента URA.RU. Получить комментарий представителей Верхне-Тазовского заповедника также не удалось — там не взяли трубку. В учреждение направлен письменный запрос, ответ пока не поступил.

Верхне-Тазовский заповедник — один из крупнейших заповедников ЯНАО, он расположен на площади 631 га. Там обитают бурые медведи, лоси, росомахи, редкие виды птиц и амфибий. В конце 2016 года в заповеднике из-за внезапных холодов погиб почти весь приплод белой рыбы.