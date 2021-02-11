Арбитражный суд в Курганской области решает, нужно ли вернуть в Китай сотни тысяч долларов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Китайская компания Ayoma Company Limited предъявила иск курганскому предпринимателю Владимиру Муратову о расторжении договора на поставку цист артемии (рачки, добываемые в озерах региона) на 815 тысяч долларов. Бизнесмен подал ответный иск о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения контракта. Материалы дела размещены на сайте регионального Арбитражного суда.

«Как следует из уведомления об одностороннем отказе от контракта от 13 июня 2019 года, покупателем продавцу было перечислено 815 000 долларов США, а также продавцом была осуществлена частичная поставка товара», — говорится в электронном деле.

Китайская компания просит вернуть ей 660 000 долларов (более 45 млн рублей). Ранее в мае 2020 года Ayoma Company Limited выставила требования предпринимателю о поставке товара. Но, по версии китайской компании, которую возглавляет Дина Ван Нивенхове (имеет ИП с ведением бизнеса в Курганской области), поставки цисты не было.

Курганский бизнесмен в суде представил отзыв, что часть документов в материалах дела сфальсифицированы. Речь о копии спорного контракта и доверенности на право представления истца в Арбитражном суде. Муратов просил назначить почерковедческую экспертизу. Суд отложил заседание, назначив следующее на 16 февраля.

Получить комментарии сторон URA.RU не удалось. В агентстве нет номеров телефонов Муратова и Ayoma Company Limited. В открытых данных таких сведений нет.