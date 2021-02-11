Генералу МВД Трифонову продлили арест в Екатеринбурге

После задержания в Москве, Игоря Трифонова этапировали в Нижний Тагил Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывшему начальнику УМВД по Екатеринбургу генерал-майору полиции Игорю Трифонову продлили срок содержания под стражей. С требованием о продлении ареста выступили следователи СУ №4 СКР, занимающиеся расследованием уголовного дела. Рассматривал ходатайства Ленинский суд Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал Алан Гамазов, адвокат обвиняемого.

«Срок ареста Игорю Трифонову продлили еще на три месяца», — сообщил защитник экс-полицейского. В пресс-службе суда уточнили, что срок содержания под стражей также продлили Олегу Коноплеву, обвиняемому в посредничестве при получении взятки. «Арест продлен по 16 мая включительно для обоих фигурантов», — рассказали в Ленинском суде.

Ранее URA.RU сообщало, что у Игоря Трифонова арестовали пенсионный счет и недвижимость. Следственные действия прошли 4 февраля — впервые с момента ареста Трифонова осенью 2020 года, уверяет адвокат Алан Гамазов.

Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов обвиняется во взятке в крупном размере. Сперва показания на него дал экс-начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД Екатеринбурга Эдуард Воронин, осужденный в июле 2020 за превышение полномочий: полицейский рассказал о возбуждении уголовного дела за взятку в 10 млн рублей в интересах банка «Кольцо Урала». Посредником в передаче денег, по версии следствия, выступил бывший сотрудник СБ этого банка Александр Куба, отбывающий срок за вымогательство в ИК-13 Нижнего Тагила. После его показаний Трифонов и экс-зампредседателя правления банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев были задержаны и арестованы.