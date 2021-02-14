Сильный снегопад парализовал Тюмень и утроил цены на такси

Утром город встал в десятибалльных пробках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Утром в Тюмени из-за сильного снегопада образовались десятибалльные пробки, а агрегаторы такси увеличили стоимость перевозок в три раза. Об этом URA.RU сообщили горожане.

«Обычно дорога на работу занимает у меня, в худшем случае, 20 — 25 минут. Сегодня же, когда выехал, посмотрел на сервис „Яндекс. Пробки“ и ужаснулся: 10 баллов почти везде. В итоге, путь на работу у меня занял больше часа. Мешал не только сильный снегопад, но и дорожники, которые также затрудняли движение», — пояснил URA.RU собеседник на условиях анонимности.

Другой тюменец в разговоре с агентством отметил, из-за ухудшения погоды крупнейшие агрегаторы такси «Яндекс» и «Ситимобил» в несколько раз подняли цены. «Я живу недалеко от работы, такси стоит чуть больше 100 рублей. Но утром за то же расстояние в приложениях агрегаторов высвечивался ценник в 250 — 300 рублей. Пришлось ехать на автобусе», — пояснил он URA.RU. Представители «Яндекс. Такси» и «Ситимобила» объясняют колебание стоимости услуг динамическим ценообразованием.

Днем ранее региональное управление МЧС с помощью смс-рассылки предупредило жителей Тюменской области о резком ухудшении погоды. «По данным Тюменского ЦГМС, 15 февраля ожидается мокрый снег, метель, гололед, местами порывы ветра до 18 м/с», — было указано в сообщении МЧС.

По данным Росгидрометцентра, погода на территории Тюменской области продолжит ухудшаться. В ночь с 15 на 16 февраля температура воздуха понизится с — 7 до — 23 градусов.