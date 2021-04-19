Политологи назвали факторы, которые сыграют против оппозиции ЯНАО

В этот раз политологи считают, что погода никак не повлияет на количество людей, вышедших на незаконный митинг Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На несанкционированный митинг в поддержку блогера Алексея Навального в ЯНАО выйдет либо несколько человек, либо никто. Рабочий день и послание президента оставят жителей региона дома. Таким мнением с URA.RU поделились политологи Андрей Шуклин, Евгений Забродин и Александр Безделов.

«Завтра рабочий день. К тому же послание президента, поэтому будут очень жесткие меры против протестующих. Плюс происходит полная деанонимизация, все видят, всех идентифицируют. Поэтому, мне кажется, на Ямале вообще нереально провести какой-то протест», — рассказал URA.RU политолог Андрей Шуклин. Кроме того, он считает, что не стоит ожидать объединения радикально настроенных коммунистов с поддерживающими Навального людьми. Для представителей КПРФ это может стать окончанием их карьеры в партии.

Член общественной палаты РФ и политолог Евгений Забродин отметил, что в ЯНАО нет социальной базы для протеста. «Это не значит, что люди всем довольны, но вряд ли те, кого что-то не устраивает, готовы поддержать Навального и деструктивную оппозицию, которую олицетворяет Алексей», — рассказал Забродин. Более того, по мнению политолога, если кто-то выйдет на несанкционированный митинг, это будет лишь желание попасть в повестку СМИ.

Политолог Александр Безделов считает, что у жителей ЯНАО нет особого интереса к несанкционированным протестным акциям. «Это было продемонстрировано в ходе предыдущих несанкционированных митингов зимой», — рассказывает Безделов. Этот вывод подтверждают и источники из силовых структур. Как сообщают инсайдеры, по данным Росгвардии на нелегальные протесты в Салехарде никто не выйдет. Поэтому и силовики никак к 21 апреля не готовятся.

Последняя незаконная акция в поддержку Навального выявила важную проблему региона. В ЯНАО ее никто не поддержал. По мнению политологов в регионе нет активной молодежи, которая могла бы это сделать, из-за отсутствия вузов.