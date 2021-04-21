Пенсионеры, которые поставят прививку, могут рассчитывать на специальные льготы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Курс евро продолжает расти. К среде, 21 апреля, цена валюты составляет 92,4 рубля за единицу. Доллар также растет, но не столь значительно. Сейчас его стоимость составляет 76,8 рублей. Цена нефти же наоборот падает. Так, в ходе торгов стоимость барреля марки Brent снизилась до 65,9 доллара, WTI до 62,7 доллара.

Ситуация в России

Пенсионерам в Москве предлагают новые льготы. Так, мэр города Сергей Собянин считает, что сделавшим прививку от коронавируса, можно предложить дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка.

Работающим пенсионерам предлагают разрешить специальный 100-дневный отпуск. Так, они смогут брать отпуск по уходу за ребенком не вместо кого-то из родителей, а вместе с ними.

Плата за электричество в России может увеличиться, но не у всех. Союз потребителей РФ предложил ввести в стране прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию, когда в случае потребления больше установленной нормы граждане будут платить более высокую цену за единицу энергии.

Правительство РФ обсуждает снижение средней ставки по ипотеке. Так, она может поддерживаться субсидиями на уровне 6,9%.

Пенсионеры могут получить невыплаченные средства пенсионных накоплений. Для получения денег необходимо направить в фонд соответствующее заявление. В крупных городах сумма может составлять 60-80 тысяч.

Ситуация в мире

Предприниматели Чехии опасаются потери бизнеса из-за ухудшения отношений с Москвой. В целом торговой баланс с Россией для Чехии не играет большой роли, но для ряда бизнесменов потери могут быть существенны.

Мировые запасы нефти , накопленные из-за пандемии коронавируса во всем мире истощали. Их объемы упали с 249 миллионов баррелей до 57 млн.

США заявила о рекордной зависимости их страны от российской нефти. Сегодня общий объем поставок российского сырья превышает потоки главного союзника США — Саудовской Аравии.

Прогноз аналитиков

Аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева рассказала, как россияне могут выйти на пенсию за два года до наступления соответствующего возраста. Для этого работник должен быть уволен по сокращению штата или из-за ликвидации предприятия, состоять в службе занятости, где ему не смогли подобрать вакансию и накопить не менее 21 пенсионного балла с трудовым стажем от 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Аналитики по финансовым рынкам ожидают рост стоимости золота в ближайшие несколько месяцев. Сейчас самое лучшее время, чтобы инвестировать в драгметалл, например, купив золотые инвестиционные монеты.