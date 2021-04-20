20 апреля 2021

Аналитик рассказала, как в России можно выйти на пенсию досрочно

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети и пенсионеры. Курган, старушки, бабушки, пенсионеры на прогулке, пенсия
Безработные граждане предпенсионного возраста могут уйти на заслуженный отдых досрочно. Фото:

Российские граждане могут выйти на пенсию за два года до наступления соответствующего возраста при соблюдении ряда условий. О них рассказала журналистам аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

Во-первых, работник должен быть уволен по сокращению штатов или в связи с ликвидацией предприятия. Во-вторых, он должен состоять на учете в службе занятости и там ему не смогли подобрать подходящую вакансию. В-третьих, претендент должен накопить не менее 21 пенсионного балла и наработать трудовой стаж от 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. «В этом случае служба занятости предлагает досрочное назначение пенсии. Досрочное — это максимум за 2 года до наступления пенсионного возраста», — рассказала Киселева агентству «Прайм».

Пенсионный возраст в России наступает в 56,5 лет у женщин и в 61,5 лет у мужчин. На досрочную пенсию могут также претендовать россияне, задействованные в опасных и вредных производствах, работающие на Крайнем севере и ряд других получателей льгот.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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