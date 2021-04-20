Аналитик рассказала, как в России можно выйти на пенсию досрочно

Российские граждане могут выйти на пенсию за два года до наступления соответствующего возраста при соблюдении ряда условий. О них рассказала журналистам аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
Во-первых, работник должен быть уволен по сокращению штатов или в связи с ликвидацией предприятия. Во-вторых, он должен состоять на учете в службе занятости и там ему не смогли подобрать подходящую вакансию. В-третьих, претендент должен накопить не менее 21 пенсионного балла и наработать трудовой стаж от 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. «В этом случае служба занятости предлагает досрочное назначение пенсии. Досрочное — это максимум за 2 года до наступления пенсионного возраста», — рассказала Киселева агентству «Прайм».
Пенсионный возраст в России наступает в 56,5 лет у женщин и в 61,5 лет у мужчин. На досрочную пенсию могут также претендовать россияне, задействованные в опасных и вредных производствах, работающие на Крайнем севере и ряд других получателей льгот.
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