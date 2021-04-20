Скорая помощь, по словам жительницы, не смогла доехать в микрорайон из-за плохой дороги (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в апреле в микрорайон Левашово-2 не смогла приехать на вызов скорая помощь из-за бетонных блоков, установленных на дороге возле соседнего кооператива. Об этом URA.RU рассказала местная жительница, пожелавшая остаться анонимной.

«18 апреля к нам в поселок не могла попасть скорая. Она уперлась в эти ограждения, и медик сообщила матери заболевшего ребенка, что машина попасть не может, и скорая уехала», — объяснила жительница поселка. После этого, по ее словам, жители Левашово-2 сами убрали блоки с дороги.

По ее данным, к Левашово-2 ведет улица Ялтинская, но после дождей по ней нельзя проехать, из-за чего жители добиваются ее ремонта. Остальные улицы, которые ведут к микрорайону, по словам жительницы, перекрыты, поэтому в Левашово-2 периодически приходилось ездить через ЖСК Левашово. После дорогу перекрыли неизвестные, один из них, по данным женщины, был из ЖСК. Сейчас жители договорились между собой, что по участку, который был перекрыт, смогут ездить машины экстренных служб.

В распоряжении редакции находятся копии ответов мэрии жителям. «Выявлены нарушения по складированию строительного материала, по данным нарушениям выданы требования с указанием срока устранения нарушений», — ответили жителям представители мэрии в 2019 году. В ноябре 2020 года администрация распорядилась демонтировать данные блоки. URA.RU направило запрос представителям областного депздрава по машине скорой помощи, которая, со слов жителей, не смогла приехать. На момент написания новости ответ не был получен.

Установка бетонных блоков на данной дороге была признана незаконной Фото: читатель URA.RU

По словам жительницы, только по этой дороге можно проехать к Левашово-2 Фото: читатель URA.RU