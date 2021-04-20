20 апреля 2021

В Тюмени начались задержания на митинге за Навального. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Тюмень
Несанкционированная акция проходит на Центральной площади Фото:
новость из сюжета
Митинги Навального

В Тюмени начались задержания сторонников политика Алексея Навального, которые вышли на несанкционированный митинг. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Мероприятие проходит в эти минуты на Центральной площади областного центра.

«Задержали трех человек — двух женщин и одного мужчину. Двое из них держали в руках плакаты. Задерживали гражданские в маске, не жестко», — передает журналист. Он добавляет, что сотрудники Росгвардии начали приближаться к протестующим, в ответ тюменский штаб Навального в telegram-канале призвал своих сторонников пройтись до Площади 400-летия Тюмени.

Точное число участников пока что не называется. На незаконном митинге 23 января в Тюмени наблюдатели насчитали от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Получить оперативный комментарий в тюменской полиции не удалось — контактный телефон оказался занят.

Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Тюмень
Фото:
Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Тюмень
Фото:
Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Тюмень
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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