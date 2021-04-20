Несанкционированная акция проходит на Центральной площади Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

В Тюмени начались задержания сторонников политика Алексея Навального, которые вышли на несанкционированный митинг. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Мероприятие проходит в эти минуты на Центральной площади областного центра.

«Задержали трех человек — двух женщин и одного мужчину. Двое из них держали в руках плакаты. Задерживали гражданские в маске, не жестко», — передает журналист. Он добавляет, что сотрудники Росгвардии начали приближаться к протестующим, в ответ тюменский штаб Навального в telegram-канале призвал своих сторонников пройтись до Площади 400-летия Тюмени.

Точное число участников пока что не называется. На незаконном митинге 23 января в Тюмени наблюдатели насчитали от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Получить оперативный комментарий в тюменской полиции не удалось — контактный телефон оказался занят.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU