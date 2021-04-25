Тюменцы назвали главные проблемы общественного транспорта

Тюменцам не хватает автобусов и маршруток, а вот машин могло бы быть поменьше Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителям Тюмени не хватает автобусов и маршруток, а еще они хотят, чтобы общественный транспорт работал дольше. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Ситимобил». Другие аспекты, не устраивающие тюменцев в городе — мало зелени и слишком много машин.

«„Ситимобил“ и ResearchMe выяснили отношение россиян к своим городам. Больше 70% жителей Тюмени признались, что хотели бы что-то изменить. Так, 53% опрошенных недовольны временем, которое они ежедневно тратят на дорогу», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Ситимобил».

Респонденты предложили пути решения проблемы. 35% заявили, что в городе нужно увеличить количество видов транспорта. 25% хотят, чтобы время работы автобусов и маршруток продлили. Также тюменцы высказались за развитие каршеринга, аренды самокатов и велосипедов.

«Кроме того, 56% респондентов хотят озеленить город. 38% хочется сократить количество автомобилей, а более чем 20% видят необходимость в установке контейнеров для раздельного сбора мусора. Более трети также выступают за то, чтобы полностью или хотя бы частично убрать наружную рекламу, а вот 25% не хватает в городе граффити», — также отметили в пресс-службе «Ситимобил».

Кроме того, четверти жителей не хватает на улицах доступного WI-FI. А около 10% не отказались бы, чтобы в Тюмени было больше креативных плакатов и билбордов.