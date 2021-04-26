Прокурор Курганской области назвал минусы в работе ведомства

Прокурор Андрей Назаров обратил внимание коллег на два вопроса, которым нужно больше уделить внимания (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор Курганской области Андрей Назаров на заседании коллегии заявил, что сотрудникам его ведомства нужно уделить больше внимания раскрытию IT-преступлений и условиям содержания заключенных и осужденных. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Не получают надлежащей оценки со стороны прокуроров на местах факты необоснованного приостановления уголовных дел о хищениях дистанционным способом денежных средств граждан с банковских счетов», — рассказали в пресс-службе. Было отмечено, что органы расследования и оперативные подразделения не наладили эффективную работу по раскрытию IT-преступлений.

В прокуратуре добавили, что второй проблемой является несоответствие условий содержания заключенных и осужденных требованиям законодательства и международным стандартам. «Несмотря на уменьшение в 1 квартале 2021 года на 5,5% общего количества содержащихся под стражей лиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следственные изоляторы региона продолжают функционировать в режиме наполнения максимально приближенного к установленной в них лимитной емкости», — объяснили в ведомстве.

Назаров попросил прокуроров обратить внимание на решение данных вопросов. В ведомстве добавили, что на встрече был выработан комплекс мер, который поможет улучшить ситуацию по этим направлениям.