Путину показали уникальную военную технику для СВО

Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали уникальную военную технику, в том числе — многоцелевой мотовездеход, специально адаптированный для использования в зоне СВО. Демонстрация прошла в рамках визита главы государства в Национальный центр "Россия" на выставку "Все для Победы!", организованную "Народным фронтом".
В ходе визита Владимир Путин ознакомился с итогами трехлетней деятельности Народного фронта и осмотрел образцы техники и снаряжения, которые уже используются в зоне СВО. Представленный Путину мотовездеход способен выполнять задачи малогабаритного грузовика и широко применяется различными подразделениями на фронте. Машина оснащена колесами низкого давления, специальным военным обвесом, инфракрасной фарой, креплениями для оружия и багажниками. Фаркоп делает из этого мотовездехода самый маленький грузовик на фронте, сообщили в "Народном фронте", их данные передает РИА Новости. Там уточнили, что такие транспортные средства используют медики, командиры и специалисты по БПЛА. Благодаря системе питания на борту возможно подключение комплексов радиоэлектронной борьбы.
Путину также показали специальный прицеп, разработанный для работы с мотовездеходами и квадроциклами. По словам представителей народной организации, прицеп способен передвигаться не только по дорогам общего пользования, но и по узким разминированным тропинкам, что существенно расширяет возможности эвакуации и транспортировки грузов в условиях боевых действий. Кроме того, были показаны носилки, которые позволяют перевозить раненых бойцов как сидя, так и лежа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.