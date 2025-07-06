Путину показали уникальную военную технику для СВО

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Путину показали новые образцы техники, использующейся на СВО
Путину показали новые образцы техники, использующейся на СВО Фото:
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Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали уникальную военную технику, в том числе — многоцелевой мотовездеход, специально адаптированный для использования в зоне  СВО. Демонстрация прошла в рамках визита главы государства в Национальный центр "Россия" на выставку "Все для Победы!", организованную "Народным фронтом".

В ходе визита Владимир Путин ознакомился с итогами трехлетней деятельности Народного фронта и осмотрел образцы техники и снаряжения, которые уже используются в зоне СВО. Представленный Путину мотовездеход способен выполнять задачи малогабаритного грузовика и широко применяется различными подразделениями на фронте. Машина оснащена колесами низкого давления, специальным военным обвесом, инфракрасной фарой, креплениями для оружия и багажниками. Фаркоп делает из этого мотовездехода самый маленький грузовик на фронте, сообщили в "Народном фронте", их данные передает РИА Новости. Там уточнили, что такие транспортные средства используют медики, командиры и специалисты по БПЛА. Благодаря системе питания на борту возможно подключение комплексов радиоэлектронной борьбы.

Путину также показали специальный прицеп, разработанный для работы с мотовездеходами и квадроциклами. По словам представителей народной организации, прицеп способен передвигаться не только по дорогам общего пользования, но и по узким разминированным тропинкам, что существенно расширяет возможности эвакуации и транспортировки грузов в условиях боевых действий. Кроме того, были показаны носилки, которые позволяют перевозить раненых бойцов как сидя, так и лежа.

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Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали уникальную военную технику, в том числе — многоцелевой мотовездеход, специально адаптированный для использования в зоне  СВО. Демонстрация прошла в рамках визита главы государства в Национальный центр "Россия" на выставку "Все для Победы!", организованную "Народным фронтом". В ходе визита Владимир Путин ознакомился с итогами трехлетней деятельности Народного фронта и осмотрел образцы техники и снаряжения, которые уже используются в зоне СВО. Представленный Путину мотовездеход способен выполнять задачи малогабаритного грузовика и широко применяется различными подразделениями на фронте. Машина оснащена колесами низкого давления, специальным военным обвесом, инфракрасной фарой, креплениями для оружия и багажниками. Фаркоп делает из этого мотовездехода самый маленький грузовик на фронте, сообщили в "Народном фронте", их данные передает РИА Новости. Там уточнили, что такие транспортные средства используют медики, командиры и специалисты по БПЛА. Благодаря системе питания на борту возможно подключение комплексов радиоэлектронной борьбы. Путину также показали специальный прицеп, разработанный для работы с мотовездеходами и квадроциклами. По словам представителей народной организации, прицеп способен передвигаться не только по дорогам общего пользования, но и по узким разминированным тропинкам, что существенно расширяет возможности эвакуации и транспортировки грузов в условиях боевых действий. Кроме того, были показаны носилки, которые позволяют перевозить раненых бойцов как сидя, так и лежа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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