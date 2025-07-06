Атлет рассказал о подробностях забега в Мурманской области, который закончился гибелью двух человек

Во время проведения трейлового (бег по пересеченной местности — прим. URA.RU) забега «Хибины» в Мурманской области, где двое участников погибли и один получил травмы, наблюдались крайне неблагоприятные погодные условия: температура держалась около нуля градусов, шел мокрый снег, сопровождался сильным ветром. Об этом рассказал участник забега Олег Вознесенский
«Я еще не попадал в такие переделки. Это жесть», — сказал Вознесенский. Видео с его комментарием опубликовано в telegram-канале «Погода в Мурманске». На кадрах видно, что вокруг бегуна располагаются заснеженные горы. Можно заметить, что в горах усилился ветер и начался мокрый снегопад.
Ранее стало известно о гибели двух участников забега. До начала мероприятия региональное МЧС рекомендовало отменить мероприятие из-за неблагоприятных погодных условий. СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего. А участник трейлового забега «Хибины», прошедший маршрут в Мурманской области в 2023 году, Михаил Галушко рассказал, что погода в регионе очень опасна для бегунов, поскольку постоянно меняется.
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