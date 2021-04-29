Курганского депутата-живодера проверяют силовики

Силовики проверят охоту депутата Дениса Хахалова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане Следственный комитет проводит проверку незаконной охоты, в которой принял участие депутат Курганской областной думы Денис Хахалов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК России по Курганской области.

«Следственным управлением СКР по Курганской области принят к производству материал доследственной проверки о незаконной охоте и жестоком обращении с животными», — говорится в сообщении ведомства. В правоохранительные органы от сотрудника департамента природных ресурсов заявление поступило 20 апреля. Указанный материал доследственной проверки прокуратура передала в производство следственных органов областного Следственного комитета. Следователи выяснят все обстоятельства проведения охоты.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция передала в прокуратуру материалы по факту охоты на волков с депутатом курганской облдумы Денисом Хахаловым. Скандал с участием депутата на охоте начался после публикации видео. После этого Хахалова исключили из Генсовета партии «Единая Россия». Курганская полиция проводит расследование инцидента по заявлению департамента природных ресурсов. Охота при этом проходила в Свердловской области. Депутат пояснял URA.RU, что охотился на законных основаниях с участием пяти егерей. При этом один из егерей оказался судим.