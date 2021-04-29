Тюменцам стали реже выплачивать «серую» зарплату

По данным опроса, 75% жителей Тюменской области получают «белую» зарплату Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюменской области сократилось количество работников, получающих «серую» заработную плату. Об этом сообщает отдел исследований hh.ru. Опрос, проведенный порталом, показал, что полуофициальную заработную плату получают 17% тюменцев, а два года назад этот показатель составлял 28%.

«Три четверти жителей региона (75%) получают „белую“ заработную плату, то есть, полностью официальную. Два года назад доля таких респондентов была существенно ниже — всего 53%. „Серую“ зарплату (частично — официально, частично — нет) получают 17%, „черную“ (полностью неофициально, „в конверте“) — только 8%», — отмечено в докладе hh.ru.

По данным исследования, проведенного порталом, выяснилось, что чаще всего официальную заработную плату получают тюменцы, работающие в области добычи сырья. Так называемую, «серую» зарплату платят сотрудникам туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса. Людям творческих профессий из сферы искусства и масс-медиа чаще других выдают заработную плату «в конвертах».