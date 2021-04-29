Курганцам дали 20 часов, чтобы покинуть общежития Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Митинговавших против выселения из общежития курганского вуза людей временно оставят в квартирах. Власти договорились об отсрочке исполнения решения суда. Об этом URA.RU рассказали источники из правительства.

«Суд сегодня постановил, что судебные приставы вправе сами решать, когда исполнить решение суда о приостановке работы зданий. Власти смогли договориться. К 5 мая недочеты в пожарной безопасности общежитий должны быть ликвидированы», — отметил источник.

Другой инсайдер пояснил, что претензии ревизоров касались неполадок пожарной сигнализации и обустройства эвакуационных выходов. Замечания проверяющих были известны руководству вуза. В срок недочеты не были исправлены якобы из-за отсутствия средств, пояснил инсайдер. При этом руководство вуза не поставило в известность областные власти, поэтому для многих такая ситуация стала неожиданной. «Вуз имеет федеральное подчинение, но несмотря на это живут там и работаю курганцы, которые не должны страдать от нерадивых чиновников», — считает источник.

Получить комментарии в вузе URA.RU не удалось, в приемной никто не ответил. До пресс-службы судебных приставов также не получить дозвониться.

Ранее URA.RU писало, что жители общежитий Курганской сельхозакадемии вышли на улицу в знак протеста против выселения из общежитий. Люди не понимают, куда им переезжать. Правительство Курганской области собирало штаб, чтобы решить проблему с проживанием студентов, преподавателей и персонала КГСХА. Ранее жильцов семи общежитий КГСХА обязали покинуть здания до 16:00 30 апреля. Это связано с тем, что по решению Кетовского районного суда из-за нарушений требований пожарной безопасности на 30 дней была приостановлена деятельность 12 из 14 корпусов вуза.

В общежития КГСХА проживают семьи с детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU