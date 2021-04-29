Тюменские власти объяснили, почему многодетных выселяют за город

Многодетным семьям Тюмени и Тюменского района выдают участки в 40 км от города Фото: Анна Майорова © URA.RU

Многодетным семьям из Тюмени и Тюменского района выдают землю в селе Большие Акияры, потому что в самом городе нет подходящих по площади и расположению участков. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте имущественных отношений. Ранее агентство писало о том, что власти предлагают тюменским многодетным земельные участки, находящиеся в 40 километрах от города.

«В черте города Тюмени участки, находящиеся в собственности региона и подходящие для предоставления многодетным родителям по площади, расположению и иным важным параметрам, отсутствуют. На этой территории расположены преимущественно федеральные сельхозземли. При этом участки из числа федеральной собственности, подходящие для предоставления многодетным родителям, были вовлечены регионом в оборот еще на старте программы», — сообщили там агентству.

В ведомстве уточнили, что в селе Большие Акияры для многодетных семей подобраны участки 135,2 га и 241,6 га. На выбор этой территории для реализации программы учитывались, в том числе, перспективы развития дорожной и транспортной инфраструктуры, строительства детских садов, школ и т. д. Близость к городу при этом не являлась ключевым фактором.

Если многодетных родителей не утраивает предлагаемый участок, то они имеют право выбрать другой. Или отказаться от земли, получив целевую социальную выплату на улучшение жилищных условий.