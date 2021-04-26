В Тюмени многодетных выселяют за город

Многодетным семьям из Тюмени выдают землю в 40 километрах от города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многодетным семьям из Тюмени и Тюменского района будут выдавать земельные участки в деревне Большие Акияры, которая находится в 40 километрах от города. Информация об этом указана на официальном сайте Тюменской областной думы.

«В целях предоставления многодетным семьям Тюмени и Тюменского района, подобраны земельные участки площадью 135,2 га и 241,6 га в Червишевском муниципальном образовании, в деревне Большие Акияры. Из указанных земельных участков планируется сформировать более 2,5 тыс. участков. В настоящее время уполномоченным исполнительным органом государственной власти Тюменской области в сфере строительства осуществляется подготовка документации по планировке данной территории», — указано в сообщении, опубликованном на сайте регионального парламента.

Многие такие семьи от инициативы тюменских властей оказались не в восторге. Одна из тюменок, получившая несколько лет назад участок по этой же социальной программе, отметила, что отдаленность от центра играет очень большую роль. «Нам в 2019 году дали участок за Кулигой — 2. Как оказалось, это очень далеко. Выбраться оттуда в город — целое событие. Не говоря уже о том, чтобы детей оттуда каждый день в секции возить. Строить мы там ничего не стали. Пытаемся вместо этого участка получить компенсацию, но нам ее не дают», — пояснила URA.RU многодетная тюменка на условиях анонимности.

Из информации, указанной на сайте Тюменской областной думы, по данным на начало марта, в регионе на предоставление бесплатного земельного участка в очереди состоит 3 931 многодетная семья. Преимущественно, это жители Тюмени и Тюменского района, Ишима и Тобольска. В департамент имущественных отношений Тюменской области направлен запрос.