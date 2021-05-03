В Тюмени нашли замену депутату, осужденному за экстремизм

Тобольский депутат Регина Юхневич заменит своего мужа на выборах в облдуму 2021 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутат думы Тобольска Регина Юхневич заменит своего мужа, регионального парламентария Юрия Юхневича на выборах в Тюменскую областную думу 2021 года. Об этом URA.RU сообщили в региональном обкоме КПРФ, которую представляют депутаты. Юхневича суд признал виновным в распространении экстремистского видео — если решение вступит в силу, депутат не сможет участвовать в осенней кампании.

«Понимая, что его не допустят до выборов, Юрий Юхневич заявил о поддержке оппозиционного кандидата Регины Юхневич. Последняя заявила о готовности идти на выборы», — рассказали в обкоме компартии.

Юхневича обвинили в том, что он на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 5 сентября разместил ролик с критикой партии «Единая Россия», который в России был признан экстремистским. 3 марта депутат был признан виновным и оштрафован Тобольским городским судом на 1000 рублей. 12 апреля Тюменский областной суд отклонил апелляцию народного избранника, но он заявил о готовности обжаловать и это решение.