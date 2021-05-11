ДТП произошло 11 мая (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане водитель автобуса совершил наезд на ребенка, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Инцидент произошел 11 мая. Об этом 12 мая рассказали URA.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД по Кургану.

«На регулируемом пешеходном переходе, водитель 1977 года рождения, управляя автобусом ПАЗ-32054, выехал на запрещающий красный сигнал светофора, допустив наезд на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора», — рассказали в ведомстве.

Авария произошла 11 мая напротив дома №5, расположенного на ул. Карбышева. Ребенок получил телесные повреждения. Школьника доставили в Курганскую областную детскую больницу имени Красного Креста.

В этот же день, 11 мая, в аварии на курганской трассе погибли пять человек. Четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом состоянии.

Фотография с места аварии Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по Кургану