Мэр Кургана объяснил, почему главы города досрочно уходят

Своим мнением Андрей Потапов поделился 12 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Андрей Потапов объяснил, что он и его предшественники досрочно уходили в отставку из-за ненормированного рабочего дня. Об этом он рассказал 12 мая на внеочередном заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU.

Депутат гордумы Яков Сидоров на заседании заметил, что Потапов стал четвертым мэром Кургана, который досрочно покидает свой пост. «Все уходящие досрочно [главы] — это люди, которые работают по 12-14 часов без выходных», — объяснил Потапов.

По словам мэра, в таком темпе нужно работать, чтобы мог меняться город. «Это, на мой взгляд, нормальное явление, когда человек отдает себя полностью работе и уходит, когда понимает, что он просто физически не может дальше выполнять [обязанности] с той же интенсивностью», — добавил Потапов. По его мнению, если работать по восемь часов, результат не будет заметен. Ранее губернатор региона Вадим Шумков заявлял, что некоторые чиновники увольняются из-за того, что не выдерживают нового темпа работы.

Гордума Кургана приняла отставку Потапова 12 мая. Он досрочно ушел с поста по состоянию здоровья. После отставки Потапов планирует провести время с семьей. С 13 мая временно исполнять обязанности главы Кургана будет замглавы города Елена Ситникова.