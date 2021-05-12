Транспортная компания в ЯНАО около года не выплачивала зарплату

Компания задолжала сотруднику почти полмиллиона рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководство компании «Премиум», занимающейся грузовыми перевозками в Муравленко (ЯНАО), почти год не выплачивала сотруднику зарплату, хотя имело такую возможность. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного комитета на официальном сайте.

«В городе Муравленко руководство ООО „Премиум“ в период с июля 2020 года по март 2021 года полностью не выплачивало заработную плату работнику. Задолженность составила 495 тысяч рублей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, имущественное положение компании позволяло руководству своевременно выплачивать зарплату сотруднику, однако выплаты так и не поступали. После вмешательства следствия, работнику частично возместили задолженность.

В отношении руководства возбуждено уголовное дело за полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев. Получить комментарий в компании «Премиум» не удалось — на звонки агентства там не отвечают.

В ЯНАО участились случаи, когда компании не выплачивают работникам деньги. Компания «Севергазавтоматика» из Нового Уренгоя, занимавшаяся строительно-монтажными работами и ремонтом оборудования, задолжала 80 сотрудникам более 31 млн рублей. А работникам, которых нанимали для реконструкции аэропорта в Новом Уренгое, вовсе оставили без денег из-за компании «Инкам», которая не решила все необходимые юридические вопросы для выплаты зарплат.